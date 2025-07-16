Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Сервисы аренды аккаунтов Steam и PSN не попадут под штрафы нового закона

Ведомости

Сервисы аренды игровых аккаунтов, такие как Steam или PlayStation Network, не попадают под новые поправки об ответственности за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации в интернете. Об этом заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

«Сервисам для геймеров <...> уголовной ответственности бояться не стоит – в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и "Госуслугам", – сказал он.

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.

Первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин заявлял, что попытки россиян зайти в приложения Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) не станут административным правонарушением, за них не нужно будет платить штраф после принятия новых поправок в КоАП РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных