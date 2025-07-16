Сервисы аренды аккаунтов Steam и PSN не попадут под штрафы нового закона
Сервисы аренды игровых аккаунтов, такие как Steam или PlayStation Network, не попадают под новые поправки об ответственности за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации в интернете. Об этом заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
«Сервисам для геймеров <...> уголовной ответственности бояться не стоит – в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и "Госуслугам", – сказал он.
15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.
Первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин заявлял, что попытки россиян зайти в приложения Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) не станут административным правонарушением, за них не нужно будет платить штраф после принятия новых поправок в КоАП РФ.