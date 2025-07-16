Голикова: кабмин создаст рейтинг работодателей, поддерживающих семьи сотрудников

28 февраля Голикова рассказала, что одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с начала 2025 г. до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в России. По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. К какому именно абсолютному показателю стремятся власти к 2030 г., Голикова не озвучила.