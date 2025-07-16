Голикова: кабмин создаст рейтинг работодателей, поддерживающих семьи сотрудников
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, показывающий активность оказания поддержки семей своих работников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
«Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью», – сказала она.
9 июля Голикова заявила, что размеры жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточны, чтобы задуматься о рождении последующих детей. В связи с этим правительство планирует модернизировать семейную ипотеку.
28 февраля Голикова рассказала, что одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с начала 2025 г. до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в России. По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. К какому именно абсолютному показателю стремятся власти к 2030 г., Голикова не озвучила.