ГБР: Mirage-2000 рухнул из-за критической неисправности электроники
Причиной крушения французского истребителя Mirage-2000 на Украине, предварительно, стала критическая неисправность электроники. Об этом говорится в сообщении государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Ведомство начало досудебное расследование по факту авиакатастрофы. На место выехали следователи и оперативные работники территориального управления ГБР во Львове. Кроме того, была создана специальная следственная группа.
По предварительным данным, после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет рухнул в болотистую местность и утонул. Пилот катапультировался, его состояние стабильное.
Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу).
О том, что Mirage 2000 разбился в Волынской области Украины, воздушные силы Украины сообщили 22 июля. Обошлось без пострадавших. Истребитель упал во время выполнения полетного задания. Ведомство сообщало, что произошел отказ авиационной техники.
6 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Киеву доставили первые французские самолеты Mirage 2000. В октябре 2024 г. Лекорню заявлял, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы. Украина впервые применила эти истребители в марте.