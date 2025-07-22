В Волынской области Украины разбился французский истребитель Mirage 2000
В Волынской области Украины во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage 2000, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушных сил Украины.
По данным украинского ведомства, произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил об этом руководителю полетов, после чего успешно катапультировался. Позже поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное.
Для установления причин произошедшего назначена специальная комиссия.
6 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что на Украину были доставлены первые французские самолеты Mirage 2000. В октябре 2024 г. Лекорню говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы. Украина впервые применила истребители Mirage, поставляемые Францией, в марте.