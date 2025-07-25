Туроператоры не фиксируют снижения спроса на отдых в Таиланде

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян выразил мнение, что спрос на произошедшее, скорее всего, не отреагирует. В ITM group указали, что туристическая инфраструктура Таиланда функционирует в обычном режиме, за исключением затронутых конфликтом населенных пунктов. Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова уточнила, что наземные экскурсии в Камбоджу приостановили еще месяц назад, а остальные экскурсии по Таиланду проходят штатно.