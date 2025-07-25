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Главная / Общество /

Туроператоры не фиксируют снижения спроса на отдых в Таиланде

Ведомости

Туроператоры не фиксируют отмену туров в Таиланд или снижение спроса на фоне обострения конфликта с Камбоджей. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Возможно, еще просто рано говорить о реакции – вчера только все произошло, обычно на развитие последствий требуется время. Но, как правило, люди понимают, что курортные зоны находятся далеко от места конфликта», – отметил гендиректор «Пантеона» Анатолий Гаркушин.

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян выразил мнение, что спрос на произошедшее, скорее всего, не отреагирует. В ITM group указали, что туристическая инфраструктура Таиланда функционирует в обычном режиме, за исключением затронутых конфликтом населенных пунктов. Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова уточнила, что наземные экскурсии в Камбоджу приостановили еще месяц назад, а остальные экскурсии по Таиланду проходят штатно.

Приведет ли пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей к войне

Политика / Международные новости

24 июля между Таиландом и Камбоджей начался конфликт. В результате столкновений погибли по меньшей мере 15 человек. На следующий день в Таиланде объявили военное положение в регионах вдоль границы с Камбоджей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и призвала стороны к сдержанности.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения районов, которые граничат с Камбоджей. Дипломат также призвал граждан следить за официальной информацией.

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