Володин запустил опрос по безопасным SIM-картам для детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал общественное обсуждение идеи о введении специальных «безопасных» SIM-карт для детей. Опрос он запустил в своем Telegram-канале.
Такие карты, по его словам, должны обеспечивать защиту несовершеннолетних от мошенников и нежелательного контента.
По последним данным, в голосовании приняли участие больше 6000 человек. Большинство – 84% – поддержали инициативу, 10% проголосовали против, еще 6% выбрали вариант ответа «все равно».
11 июня Володин уже поднимал тему защиты детей, призывая правительство активнее реагировать на проблемы в сфере образования и охраны здоровья. Во время правительственного часа обсуждались проблемы, связанные с физическим развитием школьников, нагрузкой в учебных заведениях и организацией летнего отдыха. По словам Володина, для решения существующих проблем важно, чтобы отраслевые министерства признавали их. Спикер отмечал, что те, «кто говорят: все хорошо, только еще больше обостряют ситуацию».