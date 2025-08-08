Володин запустил опрос по безопасным SIM-картам для детей

11 июня Володин уже поднимал тему защиты детей, призывая правительство активнее реагировать на проблемы в сфере образования и охраны здоровья. Во время правительственного часа обсуждались проблемы, связанные с физическим развитием школьников, нагрузкой в учебных заведениях и организацией летнего отдыха. По словам Володина, для решения существующих проблем важно, чтобы отраслевые министерства признавали их. Спикер отмечал, что те, «кто говорят: все хорошо, только еще больше обостряют ситуацию».