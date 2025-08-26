Путин принес соболезнования родным режиссера Ускова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР, советского и российского режиссера Валерия Ускова. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
Путин указал, что Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, который обогатил отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни России и символом народного характера страны.
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества», – подчеркнул президент.
24 августа Усков умер на 93-м году жизни. Артист родился 22 апреля 1933 г. в Екатеринбурге. В 1955 г. окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Стал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, через три года – киностудии «Мосфильм». Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и сериалы «Ермак», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и др.
Усков был лауреатом Государственной премии СССР и Премии Ленинского комсомола, кавалером ордена «Знак Почета», орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).