На Солнце зафиксирована четвертая за день мощная вспышка

5 августа была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности (М). Она была зарегистрирована в 05:12 мск. Ее уровень составил М1.2, а продолжительность – около 30 минут.



Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.