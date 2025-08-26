На Солнце зафиксирована четвертая за день мощная вспышка
26 августа на Солнце произошла очередная вспышка высокой мощности. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, в 17:07 мск зарегистрирована вспышка класса M1.0, продолжавшаяся 45 минут.
Это уже четвертая вспышка предпоследнего класса за сутки – ранее фиксировались события мощностью М3.3, М1.3 и М4.5.
5 августа была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности (М). Она была зарегистрирована в 05:12 мск. Ее уровень составил М1.2, а продолжительность – около 30 минут.
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.