Жительницу Зеленограда оштрафовали за нарисованную на куртке пентаграмму
Зеленоградский районный суд оштрафовал на 2000 руб. 19-летнюю Эмилию Г. по протоколу о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал рисунок пентаграммы («звезды Бафомета») на ее джинсовой куртке, говорится в постановлении суда.
По материалам суда, 30 июля девушка находилась в здании местного УВД в куртке с изображением пентаграммы и «креста Левиафана», демонстрируя их правоохранителям и посетителям. В России международное движение сатанизма признано экстремистской организацией и запрещено.
На заседании девушка признала вину и пояснила, что сама нанесла рисунки на куртку, увлекаясь субкультурой металла, но не знала, что символы считаются экстремистскими.
1 сентября Бабушкинский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы на 1500 руб. за репост мультфильма Disney про Дональда Дака, где использовалась свастика. Всего ей назначили штрафов на 13 500 руб. за девять подобных публикаций, на большей части из которых фигурируют свастики. А 15 мая суд в Новгородской области оштрафовал местного жителя за мем с лягушонком Пепе, который признали экстремистской символикой.