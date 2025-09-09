Жительницу Зеленограда оштрафовали за нарисованную на куртке пентаграмму

1 сентября Бабушкинский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы на 1500 руб. за репост мультфильма Disney про Дональда Дака, где использовалась свастика. Всего ей назначили штрафов на 13 500 руб. за девять подобных публикаций, на большей части из которых фигурируют свастики. А 15 мая суд в Новгородской области оштрафовал местного жителя за мем с лягушонком Пепе, который признали экстремистской символикой.