Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

Хинштейн также сообщил, что после инцидента в соседнем регионе сотрудники минтранса Курской области перевезли более 1000 человек. По его словам, сразу после остановки движения поездов на место направили 18 автобусов, которые доставили пассажиров до станции Глазуновка.