Общество

Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

Ведомости

Трех сотрудников Росгвардии, погибших в результате взрыва на железной дороге в Орловской области, посмертно представят к государственным наградам. Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, решение о награждении принял директор Росгвардии Виктор Золотов.

Хинштейн также сообщил, что после инцидента в соседнем регионе сотрудники минтранса Курской области перевезли более 1000 человек. По его словам, сразу после остановки движения поездов на место направили 18 автобусов, которые доставили пассажиров до станции Глазуновка.

Взрыв на рельсах в Орловской области произошел 13 сентября, изначально было известно о двух погибших. 14 сентября губернатор региона Андрей Клычков заявил, что третий росгвардеец скончался в больнице.

Сообщалось, что при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, одно из них сдетонировало.

По данным ФПК, после взрыва 17 поездов шли с отставанием от графика, поезда пустили по альтернативному маршруту из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.

