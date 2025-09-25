Премии московских учителей будут зависеть от успехов учеников
К показателям независимой диагностики относятся результаты детей на едином и основном государственных экзаменах (ЕГЭ и ОГЭ). Подход обсудили директора школ, эксперты в сфере образования и профсоюз учителей в Московском городском педагогическом университете.
В департаменте рассказали, что новый подход гарантирует учителям плату не ниже существующей при сохранении учебной нагрузки. Подход направлен на создание коллективной ответственности учителей каждого предмета за результаты учеников.
27 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что министерство совместно с Минтрудом разрабатывает единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для учителей. Кравцов отметил, что новая система оплаты труда должна устранить существующие различия в начислении и дать начинающим педагогам четкое понимание уровня дохода и объема обязанностей.