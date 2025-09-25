Премии московских учителей будут зависеть от успехов учеников

27 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что министерство совместно с Минтрудом разрабатывает единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для учителей. Кравцов отметил, что новая система оплаты труда должна устранить существующие различия в начислении и дать начинающим педагогам четкое понимание уровня дохода и объема обязанностей.