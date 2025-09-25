Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Премии московских учителей будут зависеть от успехов учеников

Ведомости

В Москве вводится новый подход к премированию учителей, согласно которому выплаты будут напрямую связаны с результатами учеников по независимым диагностикам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки. Ранее установленные доплаты полностью сохранятся.

К показателям независимой диагностики относятся результаты детей на едином и основном государственных экзаменах (ЕГЭ и ОГЭ). Подход обсудили директора школ, эксперты в сфере образования и профсоюз учителей в Московском городском педагогическом университете.

В департаменте рассказали, что новый подход гарантирует учителям плату не ниже существующей при сохранении учебной нагрузки. Подход направлен на создание коллективной ответственности учителей каждого предмета за результаты учеников.

27 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что министерство совместно с Минтрудом разрабатывает единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для учителей. Кравцов отметил, что новая система оплаты труда должна устранить существующие различия в начислении и дать начинающим педагогам четкое понимание уровня дохода и объема обязанностей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте