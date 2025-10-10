МВД предупредило россиян о новой схеме кражи телефонных номеров
Полицейские предупредили о случаях мошенничества, связанных с кражей телефонных номеров. Если телефон внезапно теряет сигнал, не проходят звонки и не работает интернет, это может быть не сбой связи, а попытка преступников перехватить номер, сообщили в управлении по борьбе с кибермошенничеством МВД (УБК).
Такое преступление известно как SIM-swap-атака: злоумышленники, используя поддельные документы, получают у оператора дубликат SIM-карты жертвы. Через него они получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам. В МВД подчеркнули, что случаи такого мошенничества носят индивидуальный характер, но могут иметь серьезные последствия, если не реагировать на первые признаки.
В ведомстве напомнили, что при подозрении на кражу номера нужно срочно позвонить оператору и уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Также нужно проверить банковские приложения и личные кабинеты, включая «Госуслуги». Еще правоохранители рекомендуют сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.
9 октября МВД также предостерегло россиян от новой схемы мошенничества с «выплатами». По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения в мессенджерах, обещая гражданам, родившимся с 1952 по 2003 г., выплату свыше 40 000 руб.