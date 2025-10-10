МВД предупредило россиян о новой схеме кражи телефонных номеров

Такое преступление известно как SIM-swap-атака: злоумышленники, используя поддельные документы, получают у оператора дубликат SIM-карты жертвы. Через него они получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам. В МВД подчеркнули, что случаи такого мошенничества носят индивидуальный характер, но могут иметь серьезные последствия, если не реагировать на первые признаки.