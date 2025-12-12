РАН: «инопланетный корабль» не будет виден невооруженным глазом с Земли
Межзвездный объект 3I/ATLAS, который часто называют «инопланетным кораблем», не будет видно невооруженным взглядом при максимальном сближении с Землей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними», – отметили ученые.
Представители лаборатории также рассказали, что предполагаемая дата максимального сближения объекта с Землей, ожидаемая 19 декабря, рассчитана скорее математически. При этом, по их словам он уже приблизился к планете почти на 271 млн км (это и есть максимально близкое положение).
В начале ноября в ИКИ РАН сообщали, что негравитационное ускорение 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце. Ученые рассказали, что по «кораблю-комете», согласно данным наблюдений, в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее 5 больших солнечных выбросов.