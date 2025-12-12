РАН: «инопланетный корабль» не будет виден невооруженным глазом с Земли

В начале ноября в ИКИ РАН сообщали, что негравитационное ускорение 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце. Ученые рассказали, что по «кораблю-комете», согласно данным наблюдений, в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее 5 больших солнечных выбросов.