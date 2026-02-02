«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона адресата
«Почта России» запустила новый сервис, позволяющий отправлять посылки с указанием только номера телефона получателя. Для использования услуги требуется согласие адресата, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
При оформлении отправления онлайн достаточно ввести номер телефона в международном формате, а при визите в отделение – назвать его сотруднику. После отправки получатель автоматически получает трек-номер, а посылка направляется «до востребования» в отделение, привязанное к адресу в его профиле.
Чтобы получить отправление, адресат должен дать согласие на подключение услуги через сайт или мобильное приложение «Почты России». При наличии простой электронной подписи активация происходит моментально. Электронную подпись также можно оформить через портал госуслуг.
В конце января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что нельзя отпускать ситуацию в «Почте России», иначе все сотрудники в скором времени разбегутся. Она сказала об этом после доклада первого зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова о проблемах в работе организации.