«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона адресата

В конце января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что нельзя отпускать ситуацию в «Почте России», иначе все сотрудники в скором времени разбегутся. Она сказала об этом после доклада первого зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова о проблемах в работе организации.