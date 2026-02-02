В СК назвали причину крушения самолета в Оренбургской области

По версии следствия, учебный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с поселком Джанаталап. После набора высоты он начал резко снижаться и упал в поле. Пилот-инструктор и два курсанта скончались от полученных травм. На месте крушения работают следователи и криминалисты. Для выяснения точных причин готовится ряд экспертиз.