В СК назвали причину крушения самолета в Оренбургской области

Ведомости

Причиной падения учебного самолета Diamond DA в Оренбургской области могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна, сообщил Следственный комитет (СК) России в Max.

По версии следствия, учебный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с поселком Джанаталап. После набора высоты он начал резко снижаться и упал в поле. Пилот-инструктор и два курсанта скончались от полученных травм. На месте крушения работают следователи и криминалисты. Для выяснения точных причин готовится ряд экспертиз.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным источников ТАСС, самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Читайте также:Что известно о смертельном крушении учебного самолета под Орском
