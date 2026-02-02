Газета
Общество

Пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду Дагестана

Ведомости

Пятеро воспитанников детского сада, который находится в Карабудахкентском районе Дагестана, отравились угарным газом, передает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду в дагестанском селе Параул. Предварительно, один ребенок в тяжелом состоянии», - сказал агентству собеседник.

Он не рассказал об обстоятельствах инцидента. По данным источника «Известий», число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 10 человек.

