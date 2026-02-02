Пенсильванский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Ранее сообщалось, что сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся 2 февраля, в День сурка. «Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», – говорится в сообщении зоопарка. Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз сурка не выглядит очень необычным – ведь зима выдалась морозной и снежной.