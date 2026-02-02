Пенсильванский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы
Знаменитый сурок Фил из американского штата Пенсильвания предсказал продолжение зимы еще как минимум на шесть недель. Прогноз был оглашен на традиционной церемонии в городе Панксатони, которая прошла на рассвете 2 февраля.
«Это моя работа – 2 февраля смотреть на небо и сообщать вам: на моей норе видна тень. Вас ждут еще шесть недель зимы», – огласил прогноз вице-президент клуба Дэн Макгинли, выступая от имени Фила перед собравшимися зрителями (цитата по «РИА Новости»).
День сурка ежегодно отмечается в США и Канаде и восходит к европейским народным традициям. Согласно поверью, если сурок видит свою тень, холодная погода сохранится еще несколько недель, а если нет – весна наступит раньше обычного. История праздника насчитывает более ста лет и ведется с конца XIX в.
Ранее сообщалось, что сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся 2 февраля, в День сурка. «Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», – говорится в сообщении зоопарка. Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз сурка не выглядит очень необычным – ведь зима выдалась морозной и снежной.