Общество

Пенсильванский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Ведомости

Знаменитый сурок Фил из американского штата Пенсильвания предсказал продолжение зимы еще как минимум на шесть недель. Прогноз был оглашен на традиционной церемонии в городе Панксатони, которая прошла на рассвете 2 февраля.

«Это моя работа – 2 февраля смотреть на небо и сообщать вам: на моей норе видна тень. Вас ждут еще шесть недель зимы», – огласил прогноз вице-президент клуба Дэн Макгинли, выступая от имени Фила перед собравшимися зрителями (цитата по «РИА Новости»).

День сурка ежегодно отмечается в США и Канаде и восходит к европейским народным традициям. Согласно поверью, если сурок видит свою тень, холодная погода сохранится еще несколько недель, а если нет – весна наступит раньше обычного. История праздника насчитывает более ста лет и ведется с конца XIX в.

Ранее сообщалось, что сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся 2 февраля, в День сурка. «Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», – говорится в сообщении зоопарка. Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз сурка не выглядит очень необычным – ведь зима выдалась морозной и снежной.

