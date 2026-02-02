Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет

Наиболее известным предсказателем остается сурок Фил из города Панксатони, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Такая популярность появилась после романтической комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, которая вышла в 1993 г. Фильм рассказывает о репортере, который застрял во временной петле во время праздника в Панксатони.