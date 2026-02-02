Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет
Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся 2 февраля, в День сурка. Об этом сообщил в соцсетях «Приют Белоснежки».
«Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», – говорится в сообщении. Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз сурка не выглядит очень необычным – ведь зима выдалась морозной и снежной.
День сурка традиционно отмечается 2 февраля. По приметам, если зверек просыпается, но видит свою тень и прячется, зима продлится еще около полутора месяцев. Если же день пасмурный и тени нет, весна ожидается ранней.
«Ведомости» писали, что традиция подобных предсказаний пришла в США от немецких переселенцев в XVIII в. и со временем превратилась в популярный праздник.
Наиболее известным предсказателем остается сурок Фил из города Панксатони, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Такая популярность появилась после романтической комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, которая вышла в 1993 г. Фильм рассказывает о репортере, который застрял во временной петле во время праздника в Панксатони.