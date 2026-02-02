Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет

Ведомости

Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся 2 февраля, в День сурка. Об этом сообщил в соцсетях «Приют Белоснежки».

«Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», – говорится в сообщении. Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз сурка не выглядит очень необычным – ведь зима выдалась морозной и снежной.

День сурка традиционно отмечается 2 февраля. По приметам, если зверек просыпается, но видит свою тень и прячется, зима продлится еще около полутора месяцев. Если же день пасмурный и тени нет, весна ожидается ранней.

День сурка: как немецкая примета стала американским праздником

Политика / Международные новости

«Ведомости» писали, что традиция подобных предсказаний пришла в США от немецких переселенцев в XVIII в. и со временем превратилась в популярный праздник.

Наиболее известным предсказателем остается сурок Фил из города Панксатони, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Такая популярность появилась после романтической комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, которая вышла в 1993 г. Фильм рассказывает о репортере, который застрял во временной петле во время праздника в Панксатони.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте