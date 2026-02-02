В Ленинградской области подросток уронил телефон в ванну и скончался
В Бокситогорске Ленинградской области 13-летний подросток умер после того как уронил телефон, находящийся на зарядке, в ванну. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Следственный отдел по городу возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данной статье может грозить наказание до двух лет лишения свободы.
По информации следствия, инцидент произошел 1 февраля. Мальчик упал в воду вместе с мобильным телефоном, который был подключен к электросети через зарядное устройство. В результате этого удара электрическим током подросток погиб на месте происшествия.