Верховный суд отказал Каменщику и утвердил изъятие «Домодедово»

В предыдущей жалобе, как писали «Ведомости», предприниматель оспаривал вывод о том, что он является иностранным инвестором. Там указывалось, что в 2022 г. Каменщик имел вид на жительство в Турции и ОАЭ, однако на тот момент закон № 57-ФЗ не относил таких лиц к иностранным инвесторам. Поправки, расширившие это определение, вступили в силу в мае 2023 г.