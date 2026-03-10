Верховный суд отказал Каменщику и утвердил изъятие «Домодедово»
Верховный суд России отказался удовлетворить кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба Верховного суда.
Арбитражный суд обратил аэропорт в доход государства 17 июня 2025 г. Основанием стало установленное иностранное влияние на группу компаний аэропорта. Позднее, 29 января, структура аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово». Как отмечает Верховный суд, обращенная в доход государства доля компании «ДМЕ холдинг», которая управляет группой компаний аэропорта, составляла более 1 трлн руб.
6 февраля сообщалось, что Каменщик подал новую жалобу в Верховный суд, попросив пересмотреть решения трех нижестоящих инстанций по делу о передаче аэропорта государству по иску Генпрокуратуры.
В предыдущей жалобе, как писали «Ведомости», предприниматель оспаривал вывод о том, что он является иностранным инвестором. Там указывалось, что в 2022 г. Каменщик имел вид на жительство в Турции и ОАЭ, однако на тот момент закон № 57-ФЗ не относил таких лиц к иностранным инвесторам. Поправки, расширившие это определение, вступили в силу в мае 2023 г.
Срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ, как отмечалось в документе, истек в октябре 2023 г. Сообщалось, что в этот период Каменщик не заключал сделок по установлению контроля над стратегическими предприятиями. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позже – в сентябре – октябре 2024 г. Тогда предприниматель стал владельцем ООО «ДМЕ холдинг», получив 1% напрямую и 99% через АО «Аламо холдинг». Но 30 января Верховный суд вернул кассационную жалобу Каменщика.