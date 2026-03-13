Число погибших в результате ракетного удара ВСУ в Брянске увеличилось до восьми

Количество погибших при ракетном ударе в Брянске выросло до восьми. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время первого заседания Общественной палаты региона седьмого созыва.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вооруженные силы Украины атаковали Брянск вечером 10 марта. По городу было выпущено семь ракет Storm Shadow. В результате повреждения получили свыше 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства. Изначально сообщалось о шести погибших, затем это количество выросло до семи человек. Еще 42 жителя города были ранены.

11 марта Богомаз сообщал, что 17 строительных организаций проводят закрытие теплового контура в городе. Работы выполняются безвозмездно. Кроме того, более 300 человек: спасатели, застройщики, волонтеры – устраняют последствия удара.

