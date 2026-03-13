Число погибших в результате ракетного удара ВСУ в Брянске увеличилось до восьми

Вооруженные силы Украины атаковали Брянск вечером 10 марта. По городу было выпущено семь ракет Storm Shadow. В результате повреждения получили свыше 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства. Изначально сообщалось о шести погибших, затем это количество выросло до семи человек. Еще 42 жителя города были ранены.