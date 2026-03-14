Сбежавшего от призыва иностранца арестовали в России за призыв к террору
В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина прибыл в Россию, чтобы уклониться от срочной службы у себя на родине. Там он находится в розыске.
В Telegram он призывал к расправе над представителями органов государственной власти и управления. Выяснилось, что задержанный систематически нарушал миграционные правила РФ и привлекался к административной ответственности.
