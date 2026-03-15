Умер актер Николай Гаро

Умер актер Николай Гаро

Он сыграл в «Кин-дза-дза» и «Кавказской пленнице»
Ведомости

Советский актер Николай Гаро умер в возрасте 88 лет, следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».

Его не стало 14 марта.

Гаро родился 3 декабря 1937 г. Окончил экономический факультет ВГИКа. Начал карьеру в кино с 1962 г. Исполнил роль господина ПЖ в кинокартине «Кин-дза-дза», а также эпизодические роли в фильмах «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Являлся продюсером. Был директором на ряде проектов киностудии «Мосфильм». С 1995 г. работал генеральным директором киностудии «Луч».

