Умер актер Николай Гаро

Умер актер Николай ГароОн сыграл в «Кин-дза-дза» и «Кавказской пленнице»
Советский актер Николай Гаро умер в возрасте 88 лет, следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».
Его не стало 14 марта.
Гаро родился 3 декабря 1937 г. Окончил экономический факультет ВГИКа. Начал карьеру в кино с 1962 г. Исполнил роль господина ПЖ в кинокартине «Кин-дза-дза», а также эпизодические роли в фильмах «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Являлся продюсером. Был директором на ряде проектов киностудии «Мосфильм». С 1995 г. работал генеральным директором киностудии «Луч».