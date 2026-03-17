Умер звезда вестернов Мэтт Кларк

Кларк родился в Вашингтоне 25 ноября 1936 г. После службы в армии он поступил в Университет Джорджа Вашингтона, но бросил учебу. После работы на разных должностях он присоединился к местной театральной труппе. Позже он стал членом нью-йоркской труппы Living Theatre и работал в театрах за пределами Бродвея и в любительских театрах. Кларк дебютировал на большом экране в фильме «Черный, как я». Он также сыграл панка в получившем премию «Оскар» за лучший фильм «В разгар ночи».