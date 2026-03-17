Умер звезда вестернов Мэтт Кларк
На 90-м году жизни 15 марта скончался актер, известный многочисленными ролями в вестернах, Мэтт Кларк. Он умер в остине (штат Техас). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его дочери Эми. По ее словам, несколько месяцев назад актер сломал позвоночник.
«Он всегда был готов к работе и к тому, чтобы помогать своим близким. Он был сложным человеком. Он был жестким. Он мог быть грубым. Но его моральные принципы никогда не колеблются, и в его любви никогда не сомневаются», – говорится в заявлении семьи Кларка.
Кларк родился в Вашингтоне 25 ноября 1936 г. После службы в армии он поступил в Университет Джорджа Вашингтона, но бросил учебу. После работы на разных должностях он присоединился к местной театральной труппе. Позже он стал членом нью-йоркской труппы Living Theatre и работал в театрах за пределами Бродвея и в любительских театрах. Кларк дебютировал на большом экране в фильме «Черный, как я». Он также сыграл панка в получившем премию «Оскар» за лучший фильм «В разгар ночи».
Кроме того, Кларк известен благодаря ролям в таких картинах, как «Мост в Ремагене», «Банда Гриссома», «Белая молния», «Император Севера», «Блюз вне закона» и др. Сам будучи режиссером, Кларк в 1988 г. снял полнометражный фильм «Да», в съемках которого приняли участие актеры Бернард Хьюз, Мартин Шин и Уильям Хики. Фильм рассказывает о нью-йоркском драматурге, которого вызывают в Ирландию, чтобы похоронить своего отца.