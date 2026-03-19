По делу о покушении на Сальдо проходят трое жителей Херсонской области
Под следствием по делу о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо находятся трое жителей Херсонской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Среди обвиняемых – трое местных жителей», – говорится в сообщении.
Сейчас расследование находится на завершающей стадии.
В мае Сальдо рассказал о попытке его отравления в августе 2022 г.: «Я помню только одно – я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней». По его словам, вещество добавил в еду человек, «которому он доверял». Сальдо уточнил, что за попытку отравления ему предложили «очень большие деньги».
Летом 2022 г. Сальдо сообщал при этом, что его здоровье ухудшилось из-за «осложнения после перенесенного заболевания COVID-19».