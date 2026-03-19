По делу о покушении на Сальдо проходят трое жителей Херсонской области

В мае Сальдо рассказал о попытке его отравления в августе 2022 г.: «Я помню только одно – я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней». По его словам, вещество добавил в еду человек, «которому он доверял». Сальдо уточнил, что за попытку отравления ему предложили «очень большие деньги».