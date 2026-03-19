Гуцан: в 2025 году заблокировано 62 000 сайтов с опасным контентом

18 марта Роскомнадзор сообщил, что мессенджер Telegram продолжает не исполнять российское законодательство. Такое заявление было опубликовано на фоне рекордной с 10 марта блокировки чатов администрацией Telegram. «РИА Новости» писало, что за сутки мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов. За первые 18 дней марта Telegram ограничил доступ к 1,5 млн сообществ, из них 9439 групп и каналов платформа отнесла к «связанным с терроризмом».