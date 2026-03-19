Гуцан: в 2025 году заблокировано 62 000 сайтов с опасным контентом
В 2025 г. в России ограничили доступ к 62 000 сайтов, которые содержат опасный контент. Деятельность еще 112 иностранных организаций была признана нежелательной на территории страны, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Поскольку для террористической и экстремистской деятельности информационной и идеологической подпиткой выступают незаконные сетевые ресурсы, за прошедший год по требованиям прокуроров ограничен доступ к 62 000 Интернет-страниц с опасным контентом», – сказал он.
18 марта Роскомнадзор сообщил, что мессенджер Telegram продолжает не исполнять российское законодательство. Такое заявление было опубликовано на фоне рекордной с 10 марта блокировки чатов администрацией Telegram. «РИА Новости» писало, что за сутки мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов. За первые 18 дней марта Telegram ограничил доступ к 1,5 млн сообществ, из них 9439 групп и каналов платформа отнесла к «связанным с терроризмом».
10 февраля Роскомнадзор отмечал, что будет продолжать вводить ограничения в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законодательства. Поводом стали нарушения в сфере противодействия терроризму и защиты персональных данных. После этого работу мессенджера замедлили.