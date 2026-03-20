Роспотребнадзор планирует разработать еще 50 быстрых тест-систем
Научные учреждения Роспотребнадзора планируют разработать еще не менее 50 быстрых тест-систем. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, подчеркнув, что на данный момент количество новых диагностических тестов достигло 124.
«Сейчас их 124, запланирована разработка еще не менее 50 быстрых тест-систем», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Голикова также подчеркнула, что эти разработки необходимо внедрять в практическое здравоохранение.
17 октября стало известно, что в перечень услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), планируется добавить дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с применением искусственного интеллекта (ИИ). Также в перечень бесплатных медицинских услуг будет включено проведение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Диагностика осуществляется путем анализа крови беременной женщины и позволяет оценить риск развития хромосомных аномалий у плода на ранних сроках.