Роспотребнадзор планирует разработать еще 50 быстрых тест-систем

17 октября стало известно, что в перечень услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), планируется добавить дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с применением искусственного интеллекта (ИИ). Также в перечень бесплатных медицинских услуг будет включено проведение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Диагностика осуществляется путем анализа крови беременной женщины и позволяет оценить риск развития хромосомных аномалий у плода на ранних сроках.