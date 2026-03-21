Главная / Общество /

Суд в Москве вынес приговоры участникам перестрелки у офиса Wildberries

Ведомости

Пресненский суд Москвы вынес приговор шестерым участникам перестрелки у офиса Wildberries в сентябре 2024 г., передает «Интерфакс».

Джабраили Умаева и Мурада Мажиева приговорили 1 году 7 месяцам тюрьмы. Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин проведут в колонии 2 года 4 месяца.

Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Двоих фигурантов также признали виновными в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

18 сентября 2024 г. около 12 часов у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате чего погибли двое охранников. Основательница маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. В ноябре сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили свыше 30 свидетелей по этому делу.

