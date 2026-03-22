Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Маргарита Симоньян сообщила о тяжелой болезни своего ребенка

Ведомости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из их детей с Тиграном Кеосаяном тяжело болен. Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».

Она призналась, что до сих пор с трудом говорит на эту тему, назвав произошедшее настоящей катастрофой. Именно эта новость, по ее словам, стала причиной, по которой она покинула больничную палату мужа.

8 сентября 2025 г. Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она уточнила, что проходит лечение от рака. 20 октября она рассказала, что начала курс химиотерапии.

26 сентября стало известно о смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе он перенес клиническую смерть и с того момента находился в коме.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её