Маргарита Симоньян сообщила о тяжелой болезни своего ребенка
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из их детей с Тиграном Кеосаяном тяжело болен. Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».
Она призналась, что до сих пор с трудом говорит на эту тему, назвав произошедшее настоящей катастрофой. Именно эта новость, по ее словам, стала причиной, по которой она покинула больничную палату мужа.
8 сентября 2025 г. Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она уточнила, что проходит лечение от рака. 20 октября она рассказала, что начала курс химиотерапии.
26 сентября стало известно о смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе он перенес клиническую смерть и с того момента находился в коме.