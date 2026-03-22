Власти Новосибирской области выплатили компенсацию за погибший скот 126 семьям

Травников заявил, что на территории Новосибирской области 17 дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. По его словам, для полной стабилизации ситуации «необходимо строго выполнить все карантинные меры, включая и такие болезненные процедуры, как изъятие зараженного скота».