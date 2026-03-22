Власти Новосибирской области выплатили компенсацию за погибший скот 126 семьям
Новосибирские власти направили более 45,2 млн руб. 126 семьям за убой скота на фоне вспышки пастереллеза в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
«Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот», – написал он в Telegram.
Травников заявил, что на территории Новосибирской области 17 дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. По его словам, для полной стабилизации ситуации «необходимо строго выполнить все карантинные меры, включая и такие болезненные процедуры, как изъятие зараженного скота».
С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов.
Минсельхоз России сообщил 19 марта о разработке дополнительных мер поддержки для новосибирских скотоводов, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных.