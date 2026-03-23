В Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу интернета
В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета, сообщил городской комитет по информатизации и связи. При этом представители органа отметили, что у комитета нет полномочий ограничивать работу мобильных операторов.
В публикации жителям города рекомендовали использовать точки Wi-Fi для доступа в интернет. Комитет подчеркнул, что интернет в этом случае будет доступен после авторизации при помощи мобильного телефона.
20 марта председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил, что ограничения интернета в российских регионах необходимы для обеспечения безопасности. По его словам, их вводят при необходимости.
16 марта «Ведомости» со ссылкой на данные DownDetector писали, что с 1 по 12 марта в России зафиксировали более 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета. Лидерами по общему количеству обращений стали: Москва (26 400 жалоб), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500).