Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь вышел на свободу из колонии
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в Коломне. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат бывшего чиновника Михаил Шолохов.
«В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы. В настоящее время он будет предпринимать попытки добиться законности и пересмотра своего дела», – рассказал Шолохов.
Митволь был освобожден по окончании срока наказания. Он будет добиваться пересмотра своего дела, добавил юрист.
Митволя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве метро в Красноярске в сентябре 2023 г. Тогда его приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Шолохов говорил «Ведомостям», что обвинение Митволя в мошенничестве строилось на утверждении, что он и его коллеги ввели экс-руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова в заблуждение относительно намерений доделать работы. Но новый приговор, по мнению адвоката, подтверждает, что Мандров не был введен в заблуждение, а значит, отсутствует один из обязательных признаков состава преступления.
В сентябре 2025 г. Мосгорсуд отказал ему в условно-досрочном освобождении. Митволь в суде заявлял, что полностью погасить ущерб, который следствие оценило в 954 млн руб., он не способен, так как на это, с учетом его зарплаты в колонии, ему потребуется около 9000 лет.