Митволь после освобождения планирует заняться правозащитой
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь после выхода из колонии рассказал, что намерен в дальнейшем заняться юридической и, возможно, правозащитной деятельностью.
«Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой», – сказал Митволь в разговоре с «РИА Новости».
Кроме того, Митволь подтвердил, что не собирается уезжать из страны. На вопрос о том, намерен ли он жить в России, он ответил: «Да, конечно».
Олег Митволь вышел на свободу сегодня из колонии в Коломне. Его адвокат Михаил Шолохов рассказал «Ведомостям», что в первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы.
Митволя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве метро в Красноярске в сентябре 2023 г. Тогда его приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Шолохов также сообщал «Ведомостям», что обвинение Митволя в мошенничестве строилось на утверждении, что он и его коллеги ввели бывшего руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова в заблуждение относительно намерений доделать работы. Но новый приговор, по мнению адвоката, подтверждает, что он не был введен в заблуждение, а значит, отсутствует один из обязательных признаков состава преступления.