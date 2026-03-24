В результате взрыва в Севастополе погибла мать шестерых детей

В ночь на вторник, 24 марта, произошел взрыв одном из жилых домов города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, повреждения получил также соседний дом. Причины случившегося еще устанавливаются. Рядом со школой был развернут пункт временного размещения для жильцов. По данным СК, в результате происшествия погибла одна женщина, ее сын 2006 г. р. числится пропавшим, 12 человек сейчас находятся в больницах, среди них – трое детей.