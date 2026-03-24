В результате взрыва в Севастополе погибла мать шестерых детей
При взрыве в многоквартирном доме в Севастополе погибла женщина, которую была матерью шестерых детей и певчей церковного хора. Об этом сообщили в храме святой мученицы Татианы при Севастопольском госуниверситете.
«В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме (обстоятельства пока устанавливаются) погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга Родикова», – говорится в сообщении на официальной странице храма в соцсети «В контакте».
Храм уточнил, что сын Родиковой Василий, предположительно, погиб. Четыре ее дочери ранены и находятся в больнице. В храме всем приходом скорбят по семье погибшей.
В ночь на вторник, 24 марта, произошел взрыв одном из жилых домов города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, повреждения получил также соседний дом. Причины случившегося еще устанавливаются. Рядом со школой был развернут пункт временного размещения для жильцов. По данным СК, в результате происшествия погибла одна женщина, ее сын 2006 г. р. числится пропавшим, 12 человек сейчас находятся в больницах, среди них – трое детей.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).