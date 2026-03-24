Журналистку Ратникову заочно осудили на 7,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Головинский суд Москвы заочно назначил журналистке телеканала «Дождь»
Суд также на три года запретил Ратниковой администрировать страницы в сети.
По сведениям следствия, осужденная опубликовала в мессенджере ложную информацию о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины. Ратникова заочно арестована в России. В сентябре 2025 г. МВД РФ объявило ее в розыск по уголовной статье.
Минюст РФ внес журналистку в реестр иноагентов в декабре 2023 г. Ведомство сообщало, что она участвовала «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», распространяла недостоверную информацию об армии России и выступала против спецоперации на Украине.