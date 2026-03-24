Полиция задержала более 300 человек за диверсии на транспорте
Сотрудники транспортной полиции задержали более 300 человек, устраивавших диверсии и теракты на объектах транспорта в 2025 г. в России. Об этом рассказал начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин в ходе заседания президиума Общественного совета при ведомстве.
«Вмешательства с каждым годом, начиная с 2022 г., конечно, растут. Мы активно выявляем тех лиц, которые непосредственно совершают диверсии, совершают акты террора. Только за прошлый год выявлено более 300 таких лиц», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Калинкина, половина задержанных за такие преступления – несовершеннолетние.
24 марта ФСБ сообщила, что правоохранители сорвали серию диверсионно-террористических актов, которые украинские спецслужбы планировали в Москве и области. Преступники намеревались атаковать стратегические объекты, представителей власти, военнослужащих. В частности, у задержанного иностранца в Москве изъяли посылку с 504 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи.