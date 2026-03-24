Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России рассматривают запрет телефонов для детей до определенного возраста

Ведомости

Вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», – отметил глава Минпросвещения РФ.

По словам Кравцова, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.

В начале февраля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей. Тогда он призывал ввести на платформах возрастные ограничения. По словам главы ВОЗ, вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь