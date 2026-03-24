В России рассматривают запрет телефонов для детей до определенного возраста

В начале февраля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей. Тогда он призывал ввести на платформах возрастные ограничения. По словам главы ВОЗ, вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы.