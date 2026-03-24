В России рассматривают запрет телефонов для детей до определенного возраста
Вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью каналу «Эмпатия Манучи».
«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», – отметил глава Минпросвещения РФ.
По словам Кравцова, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.
В начале февраля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей. Тогда он призывал ввести на платформах возрастные ограничения. По словам главы ВОЗ, вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы.