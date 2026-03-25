Общество

Россияне массово аннулируют турпоездки в страны Персидского залива

Ведомости

Туристы из России стали массово аннулировать туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива, которые должны были состояться в марте или апреле. При этом большая часть россиян меняют направление, а не возвращают деньги за путевки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию», – отметили представители ассоциации.

АТОР подчеркивает, что некоторые компании вынуждены перебронировать 70–80% туров. В основном россияне выбирают в качестве альтернативного направления Египет, Турцию и Таиланд. При этом если турист выбирает возврат денег, то процесс может затягиваться из-за высокой нагрузки операторов.

24 марта Российский союз туриндустрии сообщал, что туроператоры вывезли всех россиян, «застрявших» в третьих странах из-за эскалации на Ближнем Востоке. Отмечалось, что оставшиеся за рубежом путешественники продолжают отдых по плану.

