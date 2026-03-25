Пропавшего без вести из-за взрыва в Севастополе признали погибшим
Житель Севастополя 2006 года рождения, который считался без вести пропавшим после взрыва в жилом доме, признан погибшим. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, следователи обнаружили и изъяли фрагменты останков тела. ДНК-экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему молодому человеку. Он проживал в квартире, расположенной на 1 этаже дома.
Взрыв в доме произошел в ночь на 24 марта. Соседний дом также был поврежден. СК сообщал, что в результате происшествия погибла одна женщина. Она оказалась матерью шестерых детей и певчей церковного хора. Ее сын числился пропавшим без вести. Еще 12 человек, из которых трое – дети, были доставлены в больницы.
В тот же день губернатор региона Михаил Развожаев подписал указ о введении в Севастополе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Зоной ЧС были определены три пострадавших жилых дома.