В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты еще в трех аэропортах – Казани, Нижнекамска и Бугульмы, сообщили в Росавиации.
Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на перелеты утром отменили также в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Орска, Самары, Пскова, петербургском «Пулково», столичном «Домодедово», в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги и Волгограда.
Ночью над Россией сбили более 150 украинских беспилотников. Над Ростовской областью средства ПВО уничтожили ракету. В ходе ночной атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок, родители находятся в больнице в тяжелом состоянии.