В Москве 15 000 курьеров отстранили от работы из-за нарушений правил вождения
Уже 15 000 московских курьеров на электровелосипедах отстранили от работы за несоответствие стандартам, сообщил в интервью «Коммерсанту» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, некоторых вообще «отчисляют» из курьеров. Мы их отключаем из своих баз данных, и они больше не могут получить заказ. На сегодня уже 15 000 курьеров перестали ими быть из-за несоответствия московским стандартам», – сказал он.
По словам Ликсутова, к 2030 г. в Москве будет необходимо около 300 000 курьеров, а жители города ежедневно будут осуществлять 1,5 млн заказов в доставках. Сейчас на территории столицы работают 125 000 курьеров.
17 марта Ликсутов также говорил, что в Москве необходимо регулировать движение роботов-доставщиков, которые уже активно используются. Он отмечал, что роверы уже можно увидеть в «Москва-сити» и центральной части города, где они работают в экспериментальном режиме. При этом есть еще ряд вещей, которые важно урегулировать «с точки зрения вопросов безопасности, реагирования», заключил заммэра.