Технологии

В мэрии Москвы заявили о необходимости регулирования роботов-курьеров

Ведомости

В Москве необходимо регулировать движение роботов-доставщиков, которые уже активно используются. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Вестям».

По его словам, роверы уже можно увидеть в «Москва-сити» и центральной части города, где они работают в экспериментальном режиме.

«Есть ряд вещей, которые нужно решить с точки зрения законодательства, с точки зрения вопросов безопасности, реагирования», – сказал Ликсутов. Он отметил, что все эти вопросы решаемы.

16 января президент РФ Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено вопросам развития автономных транспортных систем, и поручил подготовить план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.

Глава государства заявил, что в правовое поле нужно срочно внести не только большие автономные машины, но и маленькие устройства вроде роботов‑доставщиков. Внедрение беспилотников позволит вытеснить низкоквалифицированный и рискованный труд, стимулируя переход к экономике с высокими зарплатами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь