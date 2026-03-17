В мэрии Москвы заявили о необходимости регулирования роботов-курьеров
В Москве необходимо регулировать движение роботов-доставщиков, которые уже активно используются. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Вестям».
По его словам, роверы уже можно увидеть в «Москва-сити» и центральной части города, где они работают в экспериментальном режиме.
«Есть ряд вещей, которые нужно решить с точки зрения законодательства, с точки зрения вопросов безопасности, реагирования», – сказал Ликсутов. Он отметил, что все эти вопросы решаемы.
16 января президент РФ Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено вопросам развития автономных транспортных систем, и поручил подготовить план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.
Глава государства заявил, что в правовое поле нужно срочно внести не только большие автономные машины, но и маленькие устройства вроде роботов‑доставщиков. Внедрение беспилотников позволит вытеснить низкоквалифицированный и рискованный труд, стимулируя переход к экономике с высокими зарплатами.