Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух
Количество погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане увеличилось до двух, пострадавших – до 72, следует из сообщения «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим».
Восемь человек госпитализированы.
«Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы», – говорится в сообщении компании.
Крупный пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работают более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования.
«Нижнекамскнефтехим» является крупным производителем синтетических каучуков и пластика. Власти заявляли, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.