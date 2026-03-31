Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух

Количество погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане увеличилось до двух, пострадавших – до 72, следует из сообщения «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим».

Восемь человек госпитализированы.

«Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы», – говорится в сообщении компании.

Крупный пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работают более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе ​оборудования.

«Нижнекамскнефтехим» является крупным производителем ​синтетических каучуков и пластика. Власти заявляли, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её