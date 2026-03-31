Главная / Общество /

После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» неизвестна судьба шести человек

После пожара на заводе «Нижнекамскнефтехима» разыскивают шестерых человек, включая одного из тушивших огонь пожарных. Их судьба неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Крупный пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работают более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования. К настоящему моменту подтверждена гибель трех человек. Еще 22 человека госпитализированы.

«Нижнекамскнефтехим» является крупным производителем синтетических каучуков и пластика. Власти заявляли, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

