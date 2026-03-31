Спецборт МЧС доставит пострадавших при ЧП на заводе из Нижнекамска в Москву

Крупный пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работали более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования. К настоящему моменту подтверждена гибель трех человек, 72 человека пострадало.