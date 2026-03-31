Спецборт МЧС доставит пострадавших при ЧП на заводе из Нижнекамска в Москву

Ведомости

Спецборт МЧС России Ил-76 доставит в Москву пострадавших в пожаре на заводе в Нижнекамске, сообщило министерство в Мах.

На борту находится современное оборудование и специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.

Пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава.

Что известно о пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима»

Общество

Крупный пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работали более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования. К настоящему моменту подтверждена гибель трех человек, 72 человека пострадало.

«Нижнекамскнефтехим» является крупным производителем синтетических каучуков и пластика. Власти заявляли, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

