Из шахты «Белореченская» в ЛНР эвакуировали всех горняков

Всех горняков, которые находились в шахте «Белореченская» после украинской атаки, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.

«Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте «Белореченская», эвакуированы и находятся в безопасности. Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность», – написал он.

По словам Пасечника, среди шахтеров нет пострадавших. Им не понадобилась медицинская помощь.

Пасечник отмечал, что под землей находился 41 человек. Была повреждена электроподстанция шахты. С горняками была установлена связь, у них также был запас питьевой воды.

УФСБ по ДНР сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 5 апреля применили «графитовые бомбы» в ходе атаки на энергетическую инфраструктуру ДНР. Системы противовоздушной обороны «Купол Донбасса» также ликвидировали десять ударных беспилотников ВСУ. Шесть дронов самолетного типа были сбиты, три БПЛА при этом достигли целей.

