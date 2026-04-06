Из шахты «Белореченская» в ЛНР эвакуировали всех горняков

УФСБ по ДНР сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 5 апреля применили «графитовые бомбы» в ходе атаки на энергетическую инфраструктуру ДНР. Системы противовоздушной обороны «Купол Донбасса» также ликвидировали десять ударных беспилотников ВСУ. Шесть дронов самолетного типа были сбиты, три БПЛА при этом достигли целей.