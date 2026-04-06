Суд признал банкротом экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина банкротом, сообщило «РИА Новости».
В отношении Хотина ввели процедуру реализации имущества, в реестр требований кредиторов включено около 45,7 млрд руб. основного долга и более 45,1 млрд руб. неустойки., пишет агентство.
Банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября 2025 г. московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.
6 октября 2025 г. следователи МВД завершили расследование второго уголовного дела Хотина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».