Общество

Число погибших при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до 11

При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погибли 11 человек, сообщила компания. Ранее было известно о семи жертвах.

По данным компании, поисковая операция находится на завершающем этапе. Специалисты продолжают искать еще одного сотрудника. Всего в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска находятся 25 человек. Отмечается, что у них наблюдается позитивная динамика в выздоровлении.

Кроме того, продолжается работа с семьями погибших. Предприятие осуществляет выплаты в размере 10 млн руб. Госпитализированные получат по 3 млн руб., а также компенсацию расходов на реабилитацию.

31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. Причиной был назван сбой в работе оборудования. После возгорания администрация Нижнекамска приняла решение отменить все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).

