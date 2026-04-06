Число погибших при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до 11
При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погибли 11 человек, сообщила компания. Ранее было известно о семи жертвах.
По данным компании, поисковая операция находится на завершающем этапе. Специалисты продолжают искать еще одного сотрудника. Всего в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска находятся 25 человек. Отмечается, что у них наблюдается позитивная динамика в выздоровлении.
Кроме того, продолжается работа с семьями погибших. Предприятие осуществляет выплаты в размере 10 млн руб. Госпитализированные получат по 3 млн руб., а также компенсацию расходов на реабилитацию.
31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. Причиной был назван сбой в работе оборудования. После возгорания администрация Нижнекамска приняла решение отменить все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).