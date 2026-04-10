Минюст признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого

7 апреля глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что из реестра иностранных агентов было исключено 75 лиц по их собственному заявлению. По его информации, всего на сегодняшний день в списке содержится информация о 1173 организациях и физических лицах, 243 из которых были исключены.