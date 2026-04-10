Минюст признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого

Минюст признал иноагентом внука писателя Алексея ТолстогоВ список внесли еще четырех человек и один проект
Минюст России включил в реестр иностранных агентов внука писателя Алексея Толстого, Ивана Толстого, и еще четырех человек и один проект. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В список вошли общественные активисты Лилия Вежеватова, Ризван Кубакаев, Василий Матенов, Роман Удот и проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).
Как следует из сообщения Минюста, основными основаниями для включения фигурантов стали распространение недостоверной информации о решениях российских властей, выступления против специальной военной операции на Украине, а также участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и взаимодействие с нежелательными организациями. Все новые фигуранты списка проживают за пределами России.
При этом в отношении ряда иноагентов указываются дополнительные основания. Так, Кубакаев, по данным ведомства, призывал к нарушению территориальной целостности России и отождествлял страну с террористической организацией. Удот, помимо прочего, распространял недостоверную информацию об избирательной системе.
Отдельно Минюст отмечает, что Вежеватова, помимо распространения недостоверной информации и участия в деятельности иностранных агентов, занималась пропагандой ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
Проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»), как утверждается, также распространял недостоверную информацию, выступал против спецоперации и призывал к нарушению территориальной целостности России. По данным Минюста, его создателем является лицо, уже включенное в реестр иностранных агентов.
7 апреля глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что из реестра иностранных агентов было исключено 75 лиц по их собственному заявлению. По его информации, всего на сегодняшний день в списке содержится информация о 1173 организациях и физических лицах, 243 из которых были исключены.
В марте Минюст внес в реестр иноагентов журналиста и социолога Константина Гаазе, публициста Анну Немзер, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко, видеоблогера Алекса Мура (Александра Строгалева), а также проект «Медиа партизаны».