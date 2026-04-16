Общество

СК сообщил о задержании главы Западно-Сибирской железной дороги за взятки

Начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») заподозрили в получении взяток в 50 млн руб., он задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

По версии следствия, задержанный в 2025-2026 гг. получил от одного из учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства железнодорожных путей и грузовых перевозок, взятку в размере более 50 млн руб. за общее покровительство и «совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела.

4 марта СК сообщил о задержании начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения филиала РЖД по делу о коррупции. По данным следствия, с ноября 2023 г. по сентябрь 2025 г. начальник управления вагонного хозяйства РЖД через посредника получил взятку.

В октябре 2025 г. столичный суд вынес приговоры четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД. За попытку получения взятки в 105 млн руб. им назначили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы.

