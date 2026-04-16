СК сообщил о задержании главы Западно-Сибирской железной дороги за взятки
По версии следствия, задержанный в 2025-2026 гг. получил от одного из учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства железнодорожных путей и грузовых перевозок, взятку в размере более 50 млн руб. за общее покровительство и «совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц».
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела.